Comment faire les bons choix pour votre  rénovation  de maison ?

La rénovation de sa maison n’est pas chose facile. Entre choix des prestataires, sélection des bons matériaux, conseils pour sa décoration d’intérieur, il est facile de s’y perdre. Comment faire les bons choix pour votre rénovation ? Comment réussir à optimiser au maximum l’aménagement de votre espace intérieur ?

Rénover sa maison en procédant à une étude de faisabilité

Avant de commencer les travaux de rénovation intérieure, nous vous conseillons vivement de faire réaliser une étude de faisabilité. En effet, entre l’idée de départ et la réalisation finale, les choses sont rapidement différentes.

Quelques conseils :

définissez votre projet avec la plus grande précision

établissez un cahier des charges

sachez établir vos priorités pour ne pas vous tromper. Ayez bien à l’esprit que votre projet de rénovation intérieure (rénovation lourde ou légère) reste un investissement plus ou moins conséquent, qui s’inscrit sur le moyen ou le long terme

renseignez-vous en mairie pour obtenir le plan local d’urbanisme (PLU). Cela vous permettra de savoir si le projet d’aménagement intérieur ou de réhabilitation que vous comptez mener est réalisable ou pas.

A savoir : pour toute construction et agrandissement de maison, vous devez obtenir un permis de construire au-delà d’une superficie de 40 m². Entre 20 m² et 40 m², une simple déclaration préalable suffit.

Demandez l’aide d’un architecte ou d’une entreprise du bâtiment

Si vous êtes contraint de faire une demande de permis de construire, l’intervention d’un architecte d’intérieur est obligatoire pour faire des travaux.

C’est le cas si :

vous comptez agrandir un bâtiment ou bien transformer un local

si le plancher de la construction est supérieur à 150 m²

si l’extension envisagée porte la superficie totale à plus de 150 m².

Dans tous les autres cas, l’intervention d’une entreprise de rénovation ou d’un architecte est fortement recommandée. Ce professionnel saura en effet gérer le chantier du début à la fin, en vous prodiguant les meilleures conseils au regard de votre budget et vos objectifs.

Faire appel à cet interlocuteur unique a un coût mais vous évite des dépenses importantes. Obtenez un devis gratuit ne vous engage pas et vous permettra d’avoir une idée du budget à prévoir pour ces travaux de rénovations.

Si vous faites appel à différents corps de métiers, vérifiez toujours que les professionnels ont bien souscrit une assurance garantie décennale et que cette dernière est à jour. L’assurance décennale doit impérativement porter sur les travaux envisagés. Par exemple, si l’entreprise de rénovation construit une extension, son assurance décennale doit précisément porter sur ces travaux. Cela vous évitera bien des difficultés en cas de recours.

Du côté de l’architecte, la plus-value est réelle. Ce dernier maîtrise en effet les volumes et l’espace. Il vous apporte une vision précise du projet et de sa faisabilité. Son intervention est personnalisée, pour répondre à vos envies et vous guider sur les meilleures solutions d’un point de vue architectural.

Bénéficiez d’aides financières pour certains travaux de rénovation intérieure

Pour vos travaux intérieurs, vous pouvez prétendre à certaines aides financières. Cela dépend des types de travaux entrepris. L’isolation par l’intérieur avec de la laine de roche, dans des combles par exemple, peut vous permettre de bénéficier d’aides par l’Anah.

L’isolation thermique et autres travaux d’isolation peuvent aussi vous faire bénéficier d’un éco-prêt ou d’un prêt à taux zéro. Cela si votre chantier de rénovation d’intérieur répond à des objectifs d’économies d’énergie.

Choix de votre rénovation intérieure : misez sur les bons matériaux

On considère que le choix des matériaux représente environ 40 % du coût total des travaux de rénovation de votre maison. Que vous les choisissiez d’entrée, de milieu de gamme ou haut-de-gamme, la facture finale va du simple au double.

Les matériaux nobles et robustes comme l’acier, le bois et les carreaux de ciment sont plus onéreux que d’autres matériaux. De manière générale, nous ne vous conseillons pas de miser sur des matériaux peu qualitatifs puisque cela pourrait vous coûter plus cher sur le long terme.

Sachez que l’artisan professionnel qui achète les matériaux met en jeu la garantie décennale. Dans tous les cas, vous serez donc couvert par l’assureur de l’artisan. Selon votre demande et votre préférence en termes de matériaux, le professionnel choisira les meilleurs fournisseurs et garantira la fourniture des produits, avec une TVA réduite à 10 %.